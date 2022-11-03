Bostanlıspor’a 4 madalya

ALTUNSPOR Kulübü tarafından Cumhuriyetimizin 99. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen 29 Ekim Kupası Oryantiring Yarışmaları'nda Bostanlıspor 4 madalya kazandı. Menemen Gölpark'ta düzenlenen yarışmalarda Bostanlıspor'dan Erkekler 12 Kategorisinde Umut Özdağ birinciliği elde ederken Cansın Kesbiç ise Kadınlar 16 kategorisinde ikincilik kürsüsüne çıktı. Kadınlar 18 Kategorisinde Ezo Er ikinci, Selen Özgenç de üçüncü oldu. Bostanlıspor Oryantiring antrenörü, Türkiye Şampiyonu milli sporcu Büşra Altun, kendisi gibi bazı sporcuları bu yarışmada dinlendirdiklerini belirterek, "Daha çok tecrübe kazanmaları için gençlere şans tanıdık. Bostanlıspor ve kardeş kulübü Altunspor ile pilot takımlarımız Karşıyaka Starları ve İzmir AES yeni sezonda İzmir'i başarıyla temsil etmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.

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