Menemen’in kozu hücum

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından galibiyetle ayrılan Menemen FK'da teknik direktör Özden Töraydın önemli açıklamalarda bulundu. Oynadığı 11 maçta rakip ağları 18 kez sarsarak en golcü üçüncü takım konumunda bulunan sarı-lacivertlilerde deneyimli çalıştırıcı hücum futbolu oynatmayı sevdiğini belirtti. Töraydın, "Ben savunma değil, hücum futbolunu seviyorum. Takımımı da bu yönde oynatmaya çalışıyorum. Beklerimizin de hücuma katıldığı bir oyun oynuyoruz. Planladığımız gibi seyir zevki yüksek, mücadeleci bir takım haline geldik. Oynadığımız maçların ardından çevremden zevkli mücadele nedeniyle tebrik telefonları alıyorum" ifadelerini kullandı.



'SEZONA GEÇ AMA İYİ BAŞLADIK'

Hedefleri hakkında da konuşan Özden Töraydın, "Sezona geç başladık ancak iyi başladık. Sezon öncesi çalışmalarımızı yaparken Play-Off hedefi koymuştuk, şu an oradayız. Oynatmak istediğim oyun gün geçtikçe daha da oturuyor. Amacımız çıkışımızı sürdürmek" diye konuştu. Tecrübeli isim, Menemen taraftarına çağrıda bulundu, "Tüm Menemenlileri ve İzmirlileri maçlara davet ediyorum. Her birinin desteğine ihtiyacımız var" dedi.



■ BERKE ÖZBAY

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