Petkim’in süper ikilisi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Aliağa Petkim Spor'da Omar Prewitt ve Jeremy Simmons fırtınası esiyor. İzmir temsilcisinde Amerikalı kısa forvet Prewitt ile Amerikalı uzun forvet Simmons, geride kalan 5 maçta takımlarının kaydettiği 386 sayının 171'ine imza atarak performanslarıyla göz doldurdu. Bu süreçte tüm maçlarda forma giyen ikiliden Prewitt 87, Simmons ise 84 sayı kaydetti.



NEREDEYSE YARISINI ATTILAR

Petkim'in attığı sayıların neredeyse yarısı bu ikiliden gelirken, son iki maçta alınan galibiyetlerde de baş mimarlardan oldular. Prewitt, Darüşşafaka önünde 26 sayı kaydederken, Simmons ise 16 sayıya imza attı. Pazar günü F.Extra Bursaspor'u mağlup eden İzmir temsilcisinde Prewitt bu kez 24, Simmons ise 18 sayı kaydederek yine maçın yıldızları arasına girdiler.



■ BERKE ÖZBAY

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