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Haberler Spor Sivasspor zirvede bitirdi

Sivasspor zirvede bitirdi

04.11.2022, 01:23

Sivasspor zirvede bitirdi
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu son maçında deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. 28. dakikada Gradel'in sol kanattan yaptığı ortada Angielski'nin kafa vuruşu David Jurasek'ten sekti. Hakem Jurasek'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel topu ağlara gönderdi: 0-1. 65'te Jurasek'in kullandığı kornerde Sivasspor savunmasında Goutas'tan seken top ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.
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