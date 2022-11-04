Aydın’ın Sultanları “Dejavu” yaşıyor

Sultan Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk maçında Türk Hava Yolları'na (THY) 3-0 mağlup olan ve kötü başlangıç yapan Aydın Büyükşehir Belediyespor'da 'Dejavu' yaşanıyor. Mavi-beyazlı kulüp, bugüne kadar lig ve kupada 9 kez rakip olduğu THY'yi sadece 1 kez, 2018-2019 sezonunda 3-0'lık skorla yenibildi. Rakibiyle oynadığı 8 maçtan mağlup ayrılan Aydın'ın Sultanları, geçen sezonun ilk maçında da THY'ye 3-0 mağlup olarak sezona başlamıştı. İstanbul'da aynı kaderi yaşayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 11 sezondur mücadele ettiği Sultanlar Ligi'nde 7. kez sezona yenilgiyle girdi. Mavi-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda G.Saray'ı 3-2, 2018-19'da THY'yi 3-0, 2016-17'de Eczacıbaşı'nı 3-2 ve 2013- 14'te Sarıyer'i 3-0 mağlup ederek iyi başlangıç yapmıştı. Aydın BŞB, son iki sezonda THY'ye 3-0, 2019-2020'de Vakıfbank'a 3-1, 2017-18'de F.Bahçe'ye 3-1, 2015-16'da G.Saray'a 3-2, 2014-15'te Vakıfbank'a 3-0, 2012-13'te de G.Saray'a 3-0 yenilip lige başlamıştı.



■ ÜMİT YÖNEY

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