Bodrumspor’a filede sponsor

TVF Kadınlar 2. Lig 7. Grup'ta sezona 2'de 2 yaparak hızlı giriş yapan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Coenda Medical ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Yeşilbeyazlı ekip, bundan böyle Bodrum Belediyesi Bodrumspor Coenda Medical ismiyle maçlara çıkacak. Voleybol şube sorumlusu Mehmet Dağoğlu, "Voleybol şubemiz bir yılını doldurmak üzere. Bu süreçte çok destek aldık. Ciddi bir destek. Beraber yürüyeceğiz ve şampiyonluğa giden yolda birbirimizi destekleyeceğiz" dedi. Coenda Medical finans direktörü Emrah Petorak ise, "İnşallah hep birlikte el ele Sultanlar Ligi'ne kadar devam edeceğiz" diye konuştu.



■ OSMAN AKÇA

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