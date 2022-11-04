Buca 1928 seri peşinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 galibiyetle şampiyonluktaki iddiasını ortaya koyan Bucaspor 1928, seri peşinde. İskenderunspor'un 3 puan gerisinde 4. sırada yer alan sarı-lacivertliler, en son 4 maçlık seriyi 568 gün önce Çankaya FK karşısında aldığı 2-1'lik zaferle yaptı. 2020-2021 sezonunda 3. Lig'de yakaladığı bu galibiyet serisinin ardından aynı başarıyı yakalayamayan Fırtına, bu hafta içerde oynayacağı Fethiyespor maçını kazanarak 1.5 yıl aradan sonra tekrar 4'te 4 yapmak istiyor. Bu yıl sadece bir mağlubiyeti bulunan İzmir temsilcisi son 3 maçta Uşakspor'u 2-1, Balıkesirspor'u 2-0, Pazarspor'u da 1-0 mağlup ederek farklı bir hava yakalamıştı.

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