Efeler 09 FK alkış topluyor

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Efeler 09 FK, kalesini gole kapattı. Son üç haftada deplasmanda Erbaaspor'u sahasında ise Muş 1984 Muşspor ve Osmaniyespor FK'yı mağlup eden yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmalarda kalesinde gol görmedi. Bu mücadelelerde etkili oyunuyla taraftarından tam not alan Efeler 09 FK, kalesinde gol görmeyerek takım savunmasıyla da ön plana çıktı. Efeler 09 FK, Karaköprü Belediyespor, Kepez Belediyespor ve Akhisarspor ile birlikte Türkiye liglerinde son üç haftada gol yemeyen 4 takımdan biri olmayı başardı. Söz konusu bu takımlar arasında son üç haftada gol yemeyerek üç maçını da kazanan tek takım ise Efeler 09 FK oldu. Öte yandan Efeler, bu sezon oynadığı 9 maçta kalesinde 7 gol gördü, rakip kaleye 12 gol atmayı başardı.



■ RAMAZAN AYDEMİR

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