Germencik sporda yine gururlandırdı

GERMENCİK Belediyesporlu sporcular, İzmir'de düzenlenen İllerarası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Minikler ve Yıldızlar Kick-Boks Şampiyonası'na damga vurdu,17 sporcu da dereceyle döndü. Müsabakalarda minikler kategorisinde Berrak Büyüktürkmen birinci, Evin Tekin, Berat Tekin, Baran Tekin ile Derya Koç ikinci, Ömür Güneş, Muhammet Yusuf Göçmen ve Adem Acar üçüncü oldu. 10 yaşaltı minikler kategorisinde ise Eymen Arpak, Adnan Çolak, Emirhan Taş, Güney Acar, Revan Demir, Ilgın Gülbakır, Ensar Zortul, Nurettin Azman ve Çınar Tekin birinciliği elde etti. Minikleri kutlayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Germencikli genç sporcularımız katıldıkları turnuvalarda kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. 10 sporcumuz 1.'lik, 4 sporcumuz 2.'lik, 3 sporcumuz ise 3.'lük elde ederek bizlere büyük bir mutluluk yaşattılar. Germencik Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.



■ İHSAN KARATAŞ

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