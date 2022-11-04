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Karşıyaka revire döndü

Ligde Kelkit Belediye’ye yenilen yeşil-kırmızılılarda, Kerem’in ardından Onur, kaptan Mustafa ve İhsan Furkan da sakatlanınca hesaplar şaştı.

4.11.2022

Karşıyaka revire döndü
TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka adeta revire döndü. Son maçında evinde 1954 Kelkit Belediyespor'a yenilen Karşıyaka'da 3 önemli isim daha sakatlandı. İlk on birin vazgeçilmezlerinden olan Onur Kolay'ın adalesinde meydana gelen ikinci derece yırtık nedeniyle 1 ay, kaburgasında çatlak meydana gelen takım kaptanı Mustafa Aşan'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Son iki haftada on bire dönen İhsan Furkan'ın da omzundaki sakatlık nedeniyle Yomra deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi. Kerem Pala'nın da daha önce çapraz bağlarından sakatlandığı Karşıyaka'da orta sahadaki 4 önemli eksik nedeniyle Okan ve Fatih Ergen'i ilk on birde değerlendirilmesi bekleniyor.
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