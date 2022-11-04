Köyceğizli sporcular başarıya doymuyor

Muğla İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği Muğla'nın En Hızlısı ve En Dayanıklısı Atletizm Yarışmaları'nda Köyceğizli öğrenciler farklı kategorilerde dereceye girerek, alkış topladı. Yarışmada, Baran Kaynak 80 metrede 1., İrem Naz Çakır 60 metrede 3., 800 metrede 3., Rüya Ceren Yılmaz 800 metrede 1., Elif Duru Orhan 60 metrede 1., Fatmanur Ayhan 60 metrede 2., Melek Ecren Özyurt 60 metrede 3. olarak ilçeye gurur yaşattı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, "Öğrencilerimizin bu başarısında emeği geçen değerli okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.



■ ÖMER KUNDAKÇI

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