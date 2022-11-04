Nefesler tutuldu

Spor Toto Süper Lig'de yarın Nef Stadyumu'nda Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi için geri sayım başlarken, iki takım teknik direktörü de planlarını hemen hemen hazırladı. Sarıkırmızılı ekipte Okan Buruk'un hücumda Icardi'ye şans vereceği öğrenilirken bu futbolcu ile birlikte Mertens'in de gol arayacağı bildirildi. Buruk'un takımın hücumdaki etkili isimleri ile yaptığı toplantıda kaleyi gördükleri yerden şut çekmelerini ve top daha rakipteyken baskı kurup topu kazanmak için saldırmalarını istediği gelen haberler arasında. Beşiktaş'ta ise Ümraniye önünde ilk kez takımın başında sahaya çıkan ve 5-2'lik galibiyet elde eden Şenol Güneş'in geçen hafta olduğu gibi hücum bölgesinde hem Weghorst'a hem de Cenk Tosun'a şans vermesi bekleniyor. Sağda Redmond, Muleka ve N'Koudou üçlüsünden Muleka'ya sıcak bakan tecrübeli çalıştırıcının orta sahada Josef, Salih ve Gedson'a özel görevler vereceği kaydedildi.

ASLAN'IN GÖZÜ YERLİ TRANSFERİNDE

Galatasaray Ocak ayıda yerli forvet transferi için düğmeye basacak. Polonya'nın Lech Poznan takımında oynayan, İsveç Milli Takımı'nda cak. takıforma giyen Türk asıllı Mikael İshak'ın mında forma sarı-kırmızılıların listesinde olduğu öğrenildi. Ailesi Türkiye'den göçen 29 yaşındaki futbolcunun, 2015'ten önce İsveç Milli Takımı'nı seçtiği için Türk statü- sünde oynayabileceği öğrenildi.