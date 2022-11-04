‘O yürek bizde var’

Spor Toto 1. Lig'de 11 maçta 2 puanla son sırada çakılı kalan, ligin maç kazanamayıp en çok mağlubiyet alan tek takımı olmasının yanında, en az gol atıp, en çok gol yiyen ekibi olarak da göze çarpan Altaş Denizlispor'da 17 yıl sonra göreve dönen teknik direktör Giray Bulak, kurtuluş yolunda tüm kente çağrı yaptı.



'BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

İlk röportajını Yeni Asır'a veren tecrübeli teknik adam, "Biz geldik ve taşın altına elimizi soktuk. Herkes kabul etmezdi. Ama o yürek ve cesaret bizde var. Ama taraftarsız olmaz. Eski ihtişamlı Denizlispor'u yine yaşatabiliriz" dedi. Yeşil-siyahlı ekibi daha önce 2003- 2005 yılları arasında Süper Lig'de çalıştıran tecrübeli teknik adam, "Mustafa Baysal ve Zafer Katrancı başkanlarımla çalıştık, çok iyi işler yaptık. Yine başarabiliriz. Birlik olarak zorlu süreci aşacağız" dedi. "Takımın durumu kötü değil, puan alamadığımız için bu pozisyondayız" diyen Bulak, sözlerine şöyle devam etti: "Aslında iyi oyunculardan kurulu bir ekibiz ama puan alamadığımız için zor durumdayız. Formumuz istediğimiz gibi değil. Formumuzu hızla yükselteceğiz. Kazanmaya başladıkça her şey yerine oturacak. En alt sırada olduğumuz için önümüzdeki bütün maçlar zor, diğer tüm rakiplerimiz önümüzde ama onların da sıkıntılı tarafları var. Sorunlarımız var ancak bu hafta evimizdeki Tuzlaspor maçı, kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Geçen sezon Balıkesirspor'da aynı şartlarda çalıştım. Yani tecrübeliyim."



'12. GÜÇ ŞART'

Giray Bulak, "Paranız ve puanınız az olabilir. Ama en kötüsü taraftarınız yoksa bir eksiksiniz. Taraftar olmadan bu işler olmaz. Onlara büyük iş düşüyor. Bize destek verirlerse çok mutlu olacağız. Onların bizim yanımızda olmalarına ihtiyacımız var. Takım olarak kırılganlıklarımız var, maç kazanamayınca böyle oluyor. Denizli büyük bir kent, sanayinin en önemli kentlerinden biri. Denizlispor geçmişte bu şehre çok güzel şeyler yaşattı. Şimdi bu gençlerin bu kente ihtiyacı var. Birlik-beraberliğe ihtiyacımız var. Geçmişte başardık. Yine hep birlikte başaracağız" dedi.

'YASAK KALKARSA İYİ OLUR'

'Tranfer açıldığı taktirde takviye mutlaka şart' diyen Giray Bulak, şöyle konuştu: "Güçleniriz. Sorunları giderebiliriz. Avantajlı oluruz. Rekabet ortamı artar. Aksi takdirde bu oyuncularımızla birlikte zoru başarmak için çabalarız. Transferin açılması ile takım yukarılara çıkar, futbolcular para kazanır. Şehir kazanır. İyi kadro olursa şampiyonluk kovalanır. Zor tarafı bu dönemi atlatmak. Sonrası aydınlık. Onun için herkes elinden geleni yapacak. Maçlar zor geçecek. Bunun bilincindeyiz. Bu işler konsantrasyon, motivasyon işi. Aslında takımlar birbirine yakın."

SEBAHATTİN ALP