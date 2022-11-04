Salonda Turgutlu rüzgarı

Turgutlu Belediyespor'un voleybol ve basketbol takımları salonda fırtına gibi esiyor. Kırmızı-siyahlı kulübün, U-18 Kadın Basketbol Takımı, Manisa 8 Eylül Spor Kulübü ile evinde oynadığı sezonun ilk maçını 56-37 kazanarak, parkelere hızlı giriş yaptı. Turgutlu Belediyespor'un voleybolcuları da fırtına gibi esti. Turgutlu Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Soma Vali Muzaffer Ecemiş Spor Salonu'nda karşılaştığı Soma Ilgaz Spor Kulübü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti, sezona iyi başladı. Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı da 2'de 2 yaptı. Kasaba'nın Genç Sultanları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1, Kula Divlit Spor Kulübü'nü 3-0 yenip büyük sevinç yaşadı.



■ SERVET SARUN

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