Yunusemre’den 4 kupa 9 madalya

Yunusemre Belediyesporlu sporcular başarıdan başarıya koşuyor. Yunusemre Belediyespor'un atletleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koşusu'nda kupa ve madalyaları topladı. Mavi-beyazlı sporcular, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde yapılan yarışlarda 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere 9 madalya kazanırken, takımlar kategorisinde de 2 birincilik ve 2 ikincilik kupası elde etti. Müsabakaları izleyen kulüp genel koordinatörü Güliz Onater, başarıda emeği geçen sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, ekibe madalya ve kupalarını takdim etti. Yunusemre Belediyesporlu sporcuların aldığı dereceler şöyle: Küçük kızlarda Cansu Yaman 1., yıldız kızlarda Ünzile Kozlu 3., yıldız erkeklerde Çınar Damar 3., genç kızlarda Güneş Şare 1., Tuğba Yılmaz 2., Salice Melek Kol 3., genç erkeklerde Ercan Namal 1., Arda Çakır 2., Timur Duman 3. olurken, takımlar sıralamasında yıldız kızlar ve yıldız erkekler 2., genç kızlar ve genç erkekler 11. sırada yer almayı başardı.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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