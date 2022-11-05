Galatasaray - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında heyecan dev bir maçla devam ediyor. Aslantepe'de Galatasaray Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Sarı kırmızılılarda hedef Karagümrük maçının ardından Beşiktaş'ı da mağlup ederek hem galibiyet serisi yakalamak hem de derbi galibiyeti ile morallenmek. Beşiktaş ise dev maçtan 3 puan ile ayrılıp hem zirveden kopmamak hem de Şenol Güneş ile yakalanan ivmeyi devam ettirmek istiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Josef, Gedson, Nkoudou, Cenk Tosun, Weghorst

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.