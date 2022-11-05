Oğlunun takımında masör oldu

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ve liderlik koltuğunda oturan Bornova FK'da daha önce eşine rastlanmayan bir baba-oğul hikayesi yaşanıyor. Altay ile özdeşleşen, G.Saray ve Milli Takım'da da görev yapan Emektar Masör Mahmut Çalış, oğlu Ali Çalış'ın teknik direktör olduğu BAL ekibinde hizmet veriyor. Aslında bu buluşma ilk değil. Futbolculuk döneminde Altay'da profesyonel olan Ali Çalış, 2006-2008 yıllarında U-21 takımında görev yaparken Masör Mahmut Çalış da yine siyahbeyazlı ekipteydi. Bir dönem G.Saray'da Fatih Terim, Prandelli ve Mancini döneminde A Milli Takım'da Guus Hiddink döneminde de ay-yıldızlıların masörü olan "Mamço" lakaplı 62 yaşındaki Çalış, oğlu ile 2. buluşmaları ile ilgili "Bornova FK'nın masörü istifa edince Oğlum 'Baba gelip bize yardım eder misin?' dedi. Ben de "Yıllardır herkese yardım ediyorum, bir de oğluma yardım edeyim" dedim ve oğlumla beraber kulübü üst lige çıkarmaya başlıyoruz" dedi.





"EVDE OĞLUM SAHADA HOCAM"

Oğluyla çalışmanın çok enteresan bir duygu olduğunu ifade eden Mahmut Çalış, "Ben daha önce Altay'da çalışırken, o profesyonel oyuncu oldu. Babaoğul ilişkisi farklı, masör-futbolcu ilişkisi farklı. Üzerinden yıllar geçti ve o şimdi hoca oldu, ben yine masörüm, çok ilginç bir duygu. Ali evde oğlum, sahada hocam. İşe giderken hanıma 'Ben artık gideyim de Ali hoca kızmasın' diye takılıyorum. Tabi takım da iyi oynayıp başarılı olunca daha fazla gurur duyuyorum" diye konuştu.



"ÇOK MUTLUYUZ"

Bornova FK'nın masörlüğünü yapan Mahmut Çalış'ın oğlu Ali Çalış ise babasıyla arkadaş gibi olduklarını belirtirken, sahada ise sadece iş arkadaşı olduklarını kaydetti. Çalış babasıyla tekrar yollarının kesişmesiyle ilgili ise, "Geçen sene babam aramızda yoktu. Masör ihtiyacımız oldu. Mamço da Altay'dan ayrılmıştı. Böyle olunca 'Baba bize yardımcı olur musun?' dedim ve o da bizi kırmayarak geldi. Şu anda BAL'da A Milli Takım seviyesinde bir masörümüz var. Bu da oyuncu gurubumuzu mutlu ediyor. Burada olduğu için çok mutluyuz" dedi.

BERKE ÖZBAY