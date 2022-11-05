Tarih yazdık

Türkiye, sezon başında 20. sırada başladığı UEFA ülke katsayısı puan durumunda Avrupa kupaları grup aşamalarında elde edilen başarılı sonuçların ardından 12. basamağa yükseldi. Bu sezon alınan toplam 10 bin 800 puan ile de rekor kırıldı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükselirken, Başakşehir ve Sivasspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını zirvede tamamlayarak son 16'ya adlarını yazdırdılar. Trabzonspor ise Avrupa Ligi'nde grup üçüncüsü olarak yoluna Konferans Ligi son 16 Play-Off turundan devam etme şansı yakaladı. Türkiye, sezon sonunda ilk 15 içinde kalırsa, 2024-2025 sezonunda takım sayısını yeniden 5'e çıkaracak ve Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım gönderecek.

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