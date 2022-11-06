Adem dünya şampiyonu oldu

MİLLİ sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya elde etti. Liverpool kentinde devam eden organizasyonun bireysel alet finallerine yükselen Adem Asil, halka aletinde serisini sundu. Adem Asil, 14.933 puanla altın madalya kazandı. Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou ikinci, Birleşik Krallık'tan Courtney Tulloch üçüncü oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil'i arayarak kutladı. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya alarak ülkemizi onurlandıran milli cimnastikçi Adem Asil'i canı gönülden kutluyorum. İstiklal Marşımızın salonda yankılanması ve ay yıldızlı bayrağımızın en yüksekte yer alması için emek veren antrenörlerimize ve federasyon yetkililerimize teşekkür ediyorum."

DİĞER