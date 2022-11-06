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Bodrumspor üçlük attı

Ege ekibi sahasında en yakın rakibini Süleyman Özdamar ile yıktı, averajla 2. sıraya çıktı.

6.11.2022

Bodrumspor üçlük attı
Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Bodrumspor, Play-Off hattındaki en ciddi rakibi Boluspor'u 1-0 mağlup etti ve averajla ikinci sıraya yükseldi. İlk yarıda golcüsü Adis Jahovic ile birçok fırsattan yararlanamayan Ege ekibi, ikinci yarıda aradığı golü buldu. 52. dakikada Üzeyir'in ortasında Süleyman Güneş indirdi, altıpasta topla buluşan Süleyman Özdamar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Kalan dakikalarda her iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma Bodrumspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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