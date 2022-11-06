Buca’dan müthiş seri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son üç maçını kazanan Bucaspor 1928, Ege derbisinde sahasında ağırladığı Fethiyespor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. 5'te Selim'in şutunu Kıvanç çeldi. 14'te Berke'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topta savunmanın kaptırdığı meşin yuvarlağa Enes plase vurdu, kaleci Enes topun sahibi oldu. 16'da sağ kanattan hareketlenen Erhan Çelenk'in şık bir çalım sonrası içeri çevirdiği topa arka direkte Berke dokundu: 1-0. 19'da Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta Şahan kaleyi tutturamadı. 30'da Erhan Çelenk'in harika pasında sol kanatta Enes'in içeri çevirdiği topta arka direkte yer alan Berke Bıyık kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.



OĞUZHAN SKORU BELİRLEDİ

51'de sağ kanatta topla buluşan Berke bu kez golün pasını verdi. İçeri çevirdiği meşin yuvarlağa altı pas üzerinde Erhan Çelenk düzgün vurdu: 3-0. 66'da Furkan'ın şık aşırtma pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan Çelenk'ten önce savunma araya girerek tehlikeyi savuşturdu. 73'te Bucaspor 1928 atağında ceza alanı dışından Cuma'nın şutu az farkla üstten auta çıktı. 87'de Oğuzhan düzgün bir vuruşla takımının tek golünü kaydetti: 3-1. Fırtına, 3 puanı kaptı.



KÜÇÜKÇAVDAR'A KUTLAMA

Bucaspor'un emektar isimlerinden ve taraftarlarından Zeki Küçükçavdar'a maç öncesi doğum günü kutlaması yapıldı. Yönetim tarafından Küçükçavdar için pasta kesilirken, iyi dileklerde bulunuldu.

KADRODA İSTİKRAR SAĞLANDI

BUCASPOR 1928'in Ege derbisinde Fethiyespor'u konuk ettiği mücadelede sarı-lacivertlilerin kadrosu istikrarını korudu. İzmir temsilcisinde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar kadroda değişime gitmedi. Son iki maçta aynı isimlerle maça başlayan genç çalıştırıcı, orta alanda yine Taşkın'ın yerine Cuma'ya görev verdi. Dumlupınar, savunma tandeminde Lokman-Mazlum ikilisini, ileri uçta ise Berke- Erhan Çelenk-Mehmet Fuat üçlüsünü bozmadı.

GOLCÜLER İŞ BAŞINDA

BUCASPOR 1928, Fethiyespor karşısında golcüleri ile galibiyete uzandı. Fethiye maçına kadar sadece 1 kez ağları sarsan Berke Bıyık, dün takımının ilk iki golüne imza atarak bir de asist üretirken, sarı-lacivertli ekibin en skorer ismi Erhan Çelenk ise Fethiye'yi de boş geçmedi. Erhan dün 3. golü filelere gönderirken bir asist yaptı, gol sayısını da sekize çıkardı.

TUTULMUYOR

SARI-LACİVERTLİLER, Fethiyespor'u da evinde kayıpsız geçerek yoluna emin adımlarla devam etti ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Bucaspor 1928, Uşakspor, Balıkesirspor ve Pazarspor'dan sonra Fethiyespor'a geçit vermeyerek zirve yürüyüşüne devam etti. Bu sezon evinde sadece Kırklarelispor'a kaybeden İzmir ekibi, galibiyet sayısını ise 4'e çıkardı.

FIRTINA KASIRGAYA DÖNÜŞTÜ | MİNİ YORUM / BERKE ÖZBAY

Bucaspor 1928 yoluna emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. İzmir ekibi hiçbir varlık gösteremeyen Fethiyespor'a karşı adeta antrenman maçı yaptı. Çok rahat oynadı, çok pozisyon buldu. Kaliteli isimleriyle rakibine nefes aldırmadı, bulduğunu da sonuçlandırınca ortaya güzel oyunla gelen iyi bir galibiyet çıktı. Sarı-lacivertliler puanını 28'e çıkarırken, gruptaki iddiasını da bir kez daha kanıtlamış oldu. Buca'nın rahat sonuca rağmen mücadele boyunca da disiplinden ödün vermemesi de dikkatlerden kaçmadı...

Dün Bucaspor takım olarak iyiydi ancak Berke kuşkusuz sahanın yıldız ismiydi. Attığı iki gol ve yaptığı 1 asistle 3 puanın baş mimarı oldu. Sezon başında Cüneyt hocanın ilk tercihi olmasa da zamanla performansını yükselterek, ilk 11'in değişilmez ismi olmayı başardı. İzmir ekibi dün oynanan Ege derbisinde lakabı olan "Fırtına"yı tam manasıyla "Kasırga"ya dönüştürdü ve rakibini yıkmayı başardı