Pazar heyecanı

TFF 3. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. 2. Grup'ta Play-Off hattının içinde yer alan Turgutluspor, deplasmanda saat 14.00'te başlayacak olan maçta Bulvarspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Talha Öztürk yönetecek. Aynı grupta 14 puanla Turgutlu'nun hemen ardında yer alan Kuşadasıspor ise evinde saat 14.00'te Bayrampaşa'yı ağırlıyor. Bu maçın hakemi de Ramazan Haymana. 3. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Efeler 09, orta sıralarda bulunan Sapanca Gençlik'in konuğu olacak. Saat 14.00'te başlayacak maçı Ahmet Resuloğlu yönetecek. Yine saat 14.00'te başlayacak olan mücadelelerde Bergama Belediyespor, Malatya Arguvan'ı konuk ederken, Akhisarspor ise deplasmanda Çankaya FK ile karşılaşacak.

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