Bodrum fırtınası

SPOR Toto 1. Lig'de Bodrumspor, bay olduğu haftanın ardından evinde zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden Boluspor'u da 1-0 yenerken, Süper Lig'e dev bir adım daha attı. Son 4 maçını 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçip 21 puanla ikinci sıraya adını yazdırdı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de müthiş bir performans sergileyen yeşil-beyazlılar, şampiyonluk yarışını bırakmadı. Lider Eyüpspor'un ardından averajla ikinci sıraya tırmanan Bodrumspor'da teknik direktör Taşdemir, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



TAŞDEMİR ÇOK MUTLU

Genç çalıştırıcı İsmet Taşdemir, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok pozisyona girdiğimiz için memnunum. Kazanmak bugün bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum çok iyi bir oyun çıkarttılar" açıklamasını yaptı.

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