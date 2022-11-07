Buca’nın zirve yolu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta art arda dördüncü galibiyetini Fethiyespor'u evinde 3-1 yenerek alan Bucaspor 1928, zirveye yürüyor. Sezon boyunca bileğinin yalnız 1 kez büküldüğü grupta son 7 maçının 6'sını kazanan sarı-lacivertli ekip, 13 hafta sonunda puanını 28'e çıkardı. Grupta üçüncü sıraya kadar tırmanan İzmir temsilcisi, 30 puanlı lider Kocaelispor'u 2 puan geriden takip ediyor.



KUPADA RAKİP GÖZTEPE

Buca'da Berke Bıyık, Fethiye ekibi önünde 2 gol ve 1 asistle rakibin kilidini açarken, takımın tecrübeli gol ayağı Erhan Çelenk de attığı golle galibiyeti sigortaladı. Geride kalan süreçte oynadığı 13 maçta 8 galibiyet,4 beraberlik, 1 de mağlubiyet alarak başarılı bir grafik sergileyen Bucaspor'da gözler kupaya çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda perşembe İzmir derbisinde Göztepe'nin konuğu olacak sarı-lacivertliler, ligde yakaladıkları süper ivmeyi kupada sürdürmenin hesabını yapıyor.

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