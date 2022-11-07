Büyükekşi’den atama sürprizi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK'yı ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Maçlardaki hakem atamaları hakkında bilgi veren Büyükekşi, "Hakem atamalarını algoritmayla yapmaya başladık. Önümüzdeki günlerde kulüp başkanlarımızı çağırıp gözünün önünde hakem ataması yaptıracağız. Bir de basının önünde yapacağız. Böylelikle doğru kriterle yapıldığına ikna olunması lazım. Bu yüzde yüz memnuniyet getirir mi bilmem. Küçük de olsa hatalar olabilir. Dünya Kupası'nda VAR'da yarı otomatik sistem devreye girecek. Ofsayt çizgisi falan çekilmeyecek otomatik olacak. Zaman içinde Türkiye'de de böyle çalışmalar olacak. Dijitalleşme konusunda adımlar atıyoruz. Teknolojiyi de kullanmak istiyoruz" dedi.

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