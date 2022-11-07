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Haberler Spor Manisa FK zirve aşkıyla

Manisa FK zirve aşkıyla

Siyah-beyazlı ekip, üst üste iki zaferle Süper Lig ateşini yaktı.

7.11.2022

Manisa FK zirve aşkıyla
Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanındaki galibiyetle Play-Off hattına dönen Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor'u da evinde 2-1 yenerek 2'de 2 yaptı, Süper Lig ateşini yaktı. Taraftarı önünde bu sezon üst üste ikinci kez seri galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, puanını 19'a çıkararak 7. sıradan 5.'liğe yükseldi. İlk iki ile arasında sadece 2 puanlık fark bulunan Manisa temsilcisi teknik direktör Levent Eriş idaresinde müthiş bir çıkış yakalayarak alkış aldı.

LEVENT ERİŞ DESTEK İSTEDİ
Teknik patron Levent Eriş, "İyi oyun oynuyoruz, pozisyonlar buluyoruz. Bu ligde en fazla pozisyona giren takımların arasındayız. İnşallah her geçen gün Manisa'yı halkına, tarihine, geçmişine yakışır şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunda da katkı bekliyoruz. Oyuncularımıza destek vermemiz lazım. Bu mücadeleyi gösterdiği için oyuncularımı kutluyorum" şeklinde konuştu.
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