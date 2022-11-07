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Haberler Spor Menemen FK fırsat tepti

Menemen FK fırsat tepti

7.11.2022

Menemen FK fırsat tepti
MENEMEN 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışında bulunduğu rakiplerinin puan kaybettiği haftada, Nazilli Belediyespor'a 2-0 kaybederek büyük bir avantajı geri çevirdi. Ligin son iki haftasında tekrar çıkışa geçerek 1. Lig hedefini ciddi bir şekilde gösteren sarı-lacivertliler, hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadı, büyük bir fırsatı geri çevirdi. Lider Şanlıurfaspor'un, Arnavutköy Bld karşısında 1 puanla yetinmesi ve zirveyi yakından ilgilendiren Amed ile Ankara arasında oynanan maçta tarafların sahadan 1 puanla ayrılması Menemen'in kaybettiği haftada en büyük şansı oldu.

LİDERLE ARADA 3 PUAN VAR
YENİ haftaya başlamadan önce lider Şanlıurfaspor ile 3 puanlık bir fark bulunan Menemen FK, bu hafta kaybetmesine rağmen puan farkı sadece 4'e yükseldi. Bu durum sarı-lacivertli cephede biraz da olsa moralleri düzelten bir olay oldu. Gelecek hafta Bursaspor'u konuk edecek olan Menemen'de hedef 3 puan alarak yeni bir galibiyet serisine başlamak olacak.

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