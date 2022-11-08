Bucaspor derbiye odaklandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçından galibiyetle ayrılarak havaya giren Bucaspor 1928'de gözler derbiye çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında perşembe günü Göztepe'nin konuğu olacak sarı-lacivertliler, ezeli rakibini de gözüne kestirdi. Ligin yanı sıra kupada da çıkışa geçip iki kulvarda ilerlemek isteyen teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, Göz-Göz deplasmanından galibiyetle döneceklerine inandıklarını ifade ederken, taraftarları da tribüne çağırdı.



KOZU TECRÜBESİ

KUPA maçı öncesi takımda sakat oyuncu bulunmaması Dumlupınar'ın elini güçlendirirken, Fırtına'nın kozu tecrübeli isimleri olacak. Lokman, Mazlum, İlhan, Erhan gibi deneyimli futbolcuları kadrosunda bulunduran ekip, Göztepe önünde tur planı yapıyor.



■ BERKE ÖZBAY

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