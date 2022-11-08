TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK'da savunma alarmı verildi. Geride kalan 12 maçta kalesini 18 gole kapatamayan İzmir ekibinde teknik direktör Özden Töraydın'dan uyarı geldi. Tecrübeli teknik adamın, özellikle defans hattına daha dikkatli olmaları gerektiğini söylediği belirtilirken, bu hafta savunmada değişiklik düşünebileceği ifade edildi. Sarı-lacivertliler, son iki sırada yer alan Sivas Bld. (26) ve Bayburt Özel İdare Spor (24) ile 14. basamaktaki 19 gol yiyen Nazilli Bld'nin ardından ligin en fazla gol yiyen 4. takımı konumunda bulunuyor. İzmir temsilcisi, son 4 maçta kalesini 8 gole kapatamadı. Menemen FK, Arnavutköy Bld'den 1, Ş.Urfa'dan 3, Soma ve Nazilli Bld'den ise 2'şer gol yiyerek maç başına 2 gol yeme ortalaması ile oynadı.



BERKE ÖZBAY

DİĞER