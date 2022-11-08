  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Trabzon’a Basel cıktı

Trabzon’a Basel cıktı

Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi’nden devam edecek olan Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile eşleşti.

8.11.2022

Trabzon’a Basel cıktı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için oynanacak Play- Off turunda, eşleşmeler belli oldu. Trabzonspor, İsviçre'nin Basel takımı ile eşleşti. İlk tur maçları 16 Şubat 2023, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak. Başakşehir, Sivasspor ve Play-Off turunu geçmesi halinde Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rakiplerinin belirleneceği kuralar ise 24 Şubat'ta çekilecek. Play-off turu kura çekimi sonucunda eşleşmeler şu şekilde oluştu: Karabağ-Gent, Lazio-Cluj, Bodo/Glimt- Lech Poznan, Braga-Fiorentina, AEK-Dnipro-1, Sheriff-Partizan, Ludogorets-Anderlecht.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA