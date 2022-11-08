Trabzon’a Basel cıktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için oynanacak Play- Off turunda, eşleşmeler belli oldu. Trabzonspor, İsviçre'nin Basel takımı ile eşleşti. İlk tur maçları 16 Şubat 2023, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak. Başakşehir, Sivasspor ve Play-Off turunu geçmesi halinde Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rakiplerinin belirleneceği kuralar ise 24 Şubat'ta çekilecek. Play-off turu kura çekimi sonucunda eşleşmeler şu şekilde oluştu: Karabağ-Gent, Lazio-Cluj, Bodo/Glimt- Lech Poznan, Braga-Fiorentina, AEK-Dnipro-1, Sheriff-Partizan, Ludogorets-Anderlecht.

DİĞER