Derbide roller değişti

SPOR Toto 1. Lig'de 13 Kasım Pazar günü Altınordu ve Altay'ı karşı karşıya getirecek olan İzmir derbisinde roller değişti. Son olarak 26 Mayıs 2021'de İstanbul'da oynanan Play-Off finalinde Süper Lig biletini kapmak için karşı karşıya gelen iki ekip, bu sezon yeniden buluştukları 1. Lig'de 1.5 yıl sonra bu kez tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için kozlarını paylaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda pazar günü Altınordu'nun ev sahipliğinde oynanacak derbi öncesi düşme hattının hemen üzerinde yer alan iki takımın da 12'şer puanı bulunuyor. Altınordu oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle 15'inci sırada, Altay ise derbi öncesi 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi ile 14'üncü basamakta yer alıyor.

YİNE SAHADA OLACAKLAR

SİYAH-BEYAZLILARIN finalde zafer elde ederek kupa kaldırdığı takımda yer alan Paixao, İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım, Ozan, Tolga, Eren Erdoğan, Eren Karataş ve Deniz gibi isimler kadroda yer almaya devam ediyor. Kırmızı- lacivertlilerde Ahmet İlhan Özek, Yusuf Can, Rahmi, Muzaffer Kocaer, Ahmet Dereli, Şeref Özcan ve Yusuf Yalçın da aynı takımda kariyerini sürdürüyor.

ALTINORDU'NUN RAKİBİ BODRUM

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Altınordu bugün evinde Spor Toto 1 Lig'deki iddialı rakiplerinden Bodrumspor'la Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Ozan Ergün düdük çalacak. Bir önceki turda aynı stadyumda akademiden yetişen gençleriyle 3. Lig ekibi Sapanca Gençlikspor'u 5-0 yenerek eleyen Altınordu, bu kez kendisi gibi 1. Lig'de mücadele edip ikinci sırada yer alan Bodrumspor'u kupanın dışına itmeyi hedefliyor.