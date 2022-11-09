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Haberler Spor “Sonu şampiyonluk olsun”

“Sonu şampiyonluk olsun”

Bucaspor 1928’in 13 maçta 8 golle en skorer ismi olan kanat oyuncusu Erhan Çelenk, hedeflerinin 1. Lig olduğunu söyledi

9.11.2022

“Sonu şampiyonluk olsun”

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928'in yıldızı Erhan Çelenk hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Ligde 13 maçta 8 gol atan oyuncu bu katkısıyla İzmir ekibine 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan kazandırdı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, iddialı açıklamalar yaptı. Önemli olanın takımın başarısı olduğunu belirten Çelenk, "Takımımızda 3 tane hücum oyuncusu var. 3'ü de çok değerli oyuncular. Lig uzun bir maraton. Ben 8 gol attım. İlerleyen maçlarda onlar da bol bol skora katkı sunarlar" diye konuştu. 1461 Trabzon maçına odaklandıklarını söyleyen Çelenk, "Play-Off aklımızın ucundan geçmiyor. Ligin sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Rakip takımlar bizim ne kadar tehlikeli ve ciddi bir takım olduğumuzun farkında, ona göre oynuyorlar" dedi.

DOĞANCAN BİNGÖL

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