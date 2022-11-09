“Sonu şampiyonluk olsun”

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928'in yıldızı Erhan Çelenk hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Ligde 13 maçta 8 gol atan oyuncu bu katkısıyla İzmir ekibine 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan kazandırdı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, iddialı açıklamalar yaptı. Önemli olanın takımın başarısı olduğunu belirten Çelenk, "Takımımızda 3 tane hücum oyuncusu var. 3'ü de çok değerli oyuncular. Lig uzun bir maraton. Ben 8 gol attım. İlerleyen maçlarda onlar da bol bol skora katkı sunarlar" diye konuştu. 1461 Trabzon maçına odaklandıklarını söyleyen Çelenk, "Play-Off aklımızın ucundan geçmiyor. Ligin sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Rakip takımlar bizim ne kadar tehlikeli ve ciddi bir takım olduğumuzun farkında, ona göre oynuyorlar" dedi.

DOĞANCAN BİNGÖL