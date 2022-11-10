Akhisar’da idman boykotu

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Akhisarspor'da yaşanan ödeme krizi sürüyor. Futbolcular ve teknik ekip yönetimin "Futbolcuların geçen sezondan alacağı yoktur, yeni sezondan sadece 3 maaş alacağı vardır" açıklamasını yalanladı.

TFF'YE BAŞVURACAKLAR

MAAŞLARINI alamayan çalışanlar yayınladığı bildiride, cuma gününe kadar ödeme yapılmaması halinde antrenmanlara çıkmayacaklarını ve bu durumun sürmesi halinde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuracaklarını dile getirdi. Yönetim tarafından yapılan, "Futbolcuların geçen sezondan alacağı yoktur, yeni sezondan sadece 3 maaş alacağı vardır" açıklamasının gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Futbolcular ve teknik ekip yeni mesajlarında, "En az alacağı olan futbolcu arkadaşımızın 5 ay, 10 kişiden fazla arkadaşımızın 1 yıl ve üzeri maaş ödemesi hala yapılmamıştır. Takım ve teknik heyet olarak aldığımız kararda bu hafta cuma gününe kadar bütün futbolcu ve teknik heyetin tüm alacağının ödenmesini talep ediyor, ödenmediği takdirde önümüzdeki haftadan itibaren antrenmanlara çıkmayıp, sadece maçlara çıkacağımızı ve bu durum devam ederse TFF'ye başvurmak zorunda kalacağımızı belirtiyoruz. Tüm taraftarımızdan bu konuyla alakalı anlayış bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.