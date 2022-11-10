  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Akhisar’da idman boykotu

Akhisar’da idman boykotu

3. Lig ekibi Akhisarspor’da futbolcular ve teknik heyet Cuma’ya kadar alacakları ödenmezse antrenmanlara çıkmayıp, sadece maçlara çıkacaklarını duyurdular

10.11.2022

Akhisar’da idman boykotu

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Akhisarspor'da yaşanan ödeme krizi sürüyor. Futbolcular ve teknik ekip yönetimin "Futbolcuların geçen sezondan alacağı yoktur, yeni sezondan sadece 3 maaş alacağı vardır" açıklamasını yalanladı.

TFF'YE BAŞVURACAKLAR
MAAŞLARINI alamayan çalışanlar yayınladığı bildiride, cuma gününe kadar ödeme yapılmaması halinde antrenmanlara çıkmayacaklarını ve bu durumun sürmesi halinde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuracaklarını dile getirdi. Yönetim tarafından yapılan, "Futbolcuların geçen sezondan alacağı yoktur, yeni sezondan sadece 3 maaş alacağı vardır" açıklamasının gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Futbolcular ve teknik ekip yeni mesajlarında, "En az alacağı olan futbolcu arkadaşımızın 5 ay, 10 kişiden fazla arkadaşımızın 1 yıl ve üzeri maaş ödemesi hala yapılmamıştır. Takım ve teknik heyet olarak aldığımız kararda bu hafta cuma gününe kadar bütün futbolcu ve teknik heyetin tüm alacağının ödenmesini talep ediyor, ödenmediği takdirde önümüzdeki haftadan itibaren antrenmanlara çıkmayıp, sadece maçlara çıkacağımızı ve bu durum devam ederse TFF'ye başvurmak zorunda kalacağımızı belirtiyoruz. Tüm taraftarımızdan bu konuyla alakalı anlayış bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA