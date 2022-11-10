20 yıldır Yeni Asır'da "Tenis Gündemi" köşesine imza atan yazarımız Necdet Kestelli için dün gazetemizde çifte kutlama vardı. Önceki gün 1000. köşesi yayımlanan Kestelli'nin hem bu başarısı hem de 82. doğum günü kutlandı. Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'in de bulunduğu kutlamada Kestelli 1000. köşesini yazmaktan dolayı gurur dolu olduğunu belirtti. Kortların nabzını tutan, yazdığı tenis haberleri ve yaptığı isabetli yorumlarla okuyucuları aydınlatan Kestelli, "20 yıldır hep aynı heyecanla yazılarımı okuyucularla buluşturmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni Asır ailesine destekleri için teşekkür ediyorum" şeklinde yorumda bulundu.

DİĞER