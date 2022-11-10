Efeler 09 FK veda etti

3. Lig 3. Grup temsilcisi Efeler 09 FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Süper Lig ekibi Hangikredi Ümraniyespor'a 4-0 yenilip, havlu attı. 8. dakikada köşe ataşından gelen topta arka direkte Gheorghe'nin kafa vuruşunu çizgiden Hakan Can çıkardı. 24'te sağdan yapılan ortada Mustafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Emirhan'da kaldı. 27'de ceza sahası dışının sağından Gagnidze'nin vuruşunda ceza sahası içinde İshak'ın elle oynadığı gerekçesiyle hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. 28'de penaltıda topun başına geçen Mrsic, meşin yuvarlağı kaleci Emirhan'ın solundan ağlara gönderdi: 1-0. Karşılaşmanın ilk devresi bu skorla tamamlandı. 58. dakikada defansın arkasına sarkan Bettaieb'in ceza sahası içinde kaleci Emirhan karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0. 67. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Gheorghe'in pasında arka direkte bulunan Tahsin topu boş kaleye gönderdi: 3-0. 74'te ceza yayında bulunan Metehan Mimaroğlu'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Valentin Gheorghe'nun uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0. Efeler 09 FK, 4-0 yenilip elendi.