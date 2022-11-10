Kupada İzmir derbisi

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Turu'nda İzmir derbisinde bugün Göztepe ile Bucaspor 1928 karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmada Gürcan Hasova düdük çalacak. Bilet fiyatları hizmet bedeliyle birlikte 1. kategori 131, 2. kategori 109, 3. kategori 60, 4. kategori 39, 5., 6. kategori ve misafir tribünler 18 TL olarak belirlendi. Bucaspor taraftarlarının kupa derbisi öncesi kendilerine ayrılan 1000 biletin tamamını tükettiği açıklandı. Kupada bu turda rakibini normal sürede veya eşitlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve gerekirse seri penaltılarla mağlup eden taraf yoluna devam edecek.

9 YIL SONRA İLK MAÇ

Göztepe, Bucaspor'la kulüp Bucaspor 1928 adını almadan önce son olarak 2012-2013 sezonunda 1. Lig'de rakip oldu. O sezon küme düşen Göztepe, ardından Süper Lig'e kadar yükselip bu yıl 1. Lig'e döndü. O yıl Play-Off oynadıktan sonra küme düşerek amatöre kadar gerileyen Bucaspor ise Tire 1922'yi devraldıktan sonra 3. Lig'den 2. Lig'e yükseldi. Göz-Göz bu sezon 1. Lig'de 11 maçta 14 puanla 12. sırada kalırken, Buca ise 2. Lig'de 13 maçta 28 puan toplayıp liderlik yarışına ortak oldu.

TARAFTARLAR AKIN EDECEK

GÖZTEPE'NİN kupada Bucaspor 1928'i ağırlayacağı mücadeleye sarı-kırmızılı taraftarların akın etmesi öngörülürken, hafta içi ve mesai saatleri olmasına rağmen stadın büyük bölümünün dolması bekleniyor.