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Haberler Spor Manisalı Sevim Yıldır A Milli Takım’a seçildi

Manisalı Sevim Yıldır A Milli Takım’a seçildi

10.11.2022

Manisalı Sevim Yıldır A Milli Takım’a seçildi

MANİSA Büyükşehir Belediyespor'un başarılı okçusu Sevim Yıldır, 3 ayaktan oluşan 2023 A Milli Takım seçme aday sporcu belirleme yarışmalarında genel toplamda 282 puan elde ederek, 2023 A Milli Takım aday kadrosuna 2. sıradan girdi. 2022 yılı açık hava sezonunda topladığı puanlarla en iyi 32 sporcu arasında yer alan Manisa BŞB'nin başarılı okçusu, 2023 A Milli Takım seçme yarışmalarında da başarılı sonuçlar elde etti. Milli takımlarında yer almaya aday 8 sporcunun belirlendiği 3 ayaktan oluşan A Milli Takım seçme yarışmalarında genel toplamda 282 puan elde eden Sevim Yıldır, Makaralı Yay Bayanlar kategorisinde ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

CÜNEYT HASÇELİK

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