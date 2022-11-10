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Haberler Spor Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: G20'de işbirliği girişimizi duyuracağız

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: G20'de işbirliği girişimizi duyuracağız

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri G20'de Türkiye ile gaz işbirliğini artırmaya yönelik girişimi duyuracağını duyurdu. Açıklamada, "Türkiye ile gaz işbirliğini artırmak, büyük miktarda tahıl ve gübre sevkiyatı düzenlemek de dahil olmak üzere bir dizi özel girişim planlanıyor" denildi.

10.11.2022, 16:23 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022, 16:36

Rusya’dan flaş Türkiye açıklaması: G20’de işbirliği girişimizi duyuracağız

Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı flaş bir açıklamada, Rusya'nın önümüzdeki hafta Endonezya'da 20 kişilik Grup (G20) ulusunun liderlerinin bir araya geleceği bir toplantıda Türkiye ile gaz iş birliği ve tahıl ihracatı ile ilgili bir dizi girişimi açıklayacağını söyledi. Açıklamada, "Türkiye ile gaz iş birliğini artırmak (ve) büyük miktarda tahıl ve gübre sevkiyatı düzenlemek de dahil olmak üzere bir dizi özel girişim planlanıyor" denildi.

PUTİN ZİRVE'YE KATILMAYACAK

Zirveye şahsen katılmayacak olan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de Rus gazı sevkiyatlarının Avrupa pazarına satılabileceği bir "gaz merkezi" oluşturma fikrini önermişti. Dışişleri bakanlığı, zirvenin "çok kutuplu" bir dünyanın kurulmasına katkıda bulunacağını umduğuna dair açıklamalara da yer verdi.

SANAL OLARAK KATILMA İHTİMALİ VAR

Rusya'nın G20 toplantısındaki varlığı, Putin'in zirveye katılmasının yasaklanmasını isteyen Batılı ülkeler ve Ukrayna'dan eleştiriler alıyor. Rus ve Endonezyalı yetkililer Perşembe günü Putin'in şahsen gitmeyeceğini, ancak sanal olarak katılabileceğini söyledi. Bunun yerine, Rusya'nın Bali'deki heyetine Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov başkanlık edecek.

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