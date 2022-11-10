Terim kitap yazıyor

GALATASARAY'IN eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalya Konsolosluğu'ndaki etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda kariyeri hakkında da konuşan Terim, kitap yazdığını da dile getirdi. Terim, "Kitap yazıyorum. Belgeselde olmayan birçok şey kitapta olacak. Ayrıca müze açılışı olacak. Kazandığım kupalar ve birçok şey, üst düzey müze olacak." dedi. Kendisine gelen tekliflerle ilgili konuşan deneyimli hoca, "Hem fiziksel, hem mental olarak çok iyiyim. En az 5-6 yıl daha teknik direktörlük yaparım. Bazı teklifler var." ifadelerini kullandı.