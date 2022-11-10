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Haberler Spor Terim kitap yazıyor

Terim kitap yazıyor

Ünlü teknik adam Fatih Terim katıldığı organizasyonda kitap yazdığını ve müze açmak için hazırlıklar yaptığını duyurdu

10.11.2022

Terim kitap yazıyor

GALATASARAY'IN eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalya Konsolosluğu'ndaki etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda kariyeri hakkında da konuşan Terim, kitap yazdığını da dile getirdi. Terim, "Kitap yazıyorum. Belgeselde olmayan birçok şey kitapta olacak. Ayrıca müze açılışı olacak. Kazandığım kupalar ve birçok şey, üst düzey müze olacak." dedi. Kendisine gelen tekliflerle ilgili konuşan deneyimli hoca, "Hem fiziksel, hem mental olarak çok iyiyim. En az 5-6 yıl daha teknik direktörlük yaparım. Bazı teklifler var." ifadelerini kullandı.

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