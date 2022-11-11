İlk kez rakipler

Süper Lig'de gözler Başakşehir ile Galatasaray arasında yarın oynanacak mücadeleye çevrilirken karşılaşma iki takımın teknik direktörü için farklı bir anlam taşıyor. Futbolculuk dönemlerinde Galatasaray ve Inter'de beraber top koşturan G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde ilk kez birbirlerine rakip olmanın heyecanı yaşayacaklar.

Galatasaray altyapısında yetişen Buruk ve Yenidoğan Güneşspor, Zeytinburnuspor ve Galatasaray altyapılarında oynayan Belözoğlu 2000-2001 sezonuna kadar sarıkırmızılılarda forma giydi. UEFA Avrupa Ligi dahil birçok başarılar kazanan süper ikili, 2001- 2002 sezonunda da İtalya'nın en köklü kulüplerinden Inter'e transfer olmuştu.

KRİTİK KAPIŞMA

Antrenörlüğe 2011- 2013 yılları arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak başlayan Buruk Elazığspor, Gaziantep, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de görev yaptı. Emre Belözoğlu ise önce F.Bahçe'de sportif direktör, sonra teknik direktörlük yaptı ve peşi sıra Başakşehir'e geçti. Yarınki kritik müsabaka Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.