Şenol Güneş içini döktü

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Kara Kartal'da ikinci dönemini geçiren, A Milli Takım'da çalışan deneyimli teknik adam, "Bir maçta dayak yiyorsunuz, 'artistlik yapıyorsun' diyorlar. Son maçta top yüzüme geldi, 'numara yapıyor' diyorlar. Allah'tan düşmedim, yoksa daha neler söylenirdi. Hukuk dün de bozuk, bugün de bozuk. Bugüne kadar hep kendimi yenilemeye çalıştım. Bilgi alışveriş işidir. Oyun gibi, kenardan oyuncu orta yaptığında vuran yoksa anlamı yoktur. Bahçedeki ayrık otlarını çoğaltmayın. Bunlar çoğalırsa, o bahçe de kirlenir" açıklamasını yaptı.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

A Milli Takım'dan ayrılışı ile ilgili de konuşan Güneş, "TFF bana bir görev verdi. Kötü sonuçlar geldiğinde, bunu başkasına yıkmam. Turnuvanın ortasındaydım, başkan devam etmemi istiyordu ama bir gün sonra karar değiştirdi" dedi. Ismael'i suçlamadığını belirten Güneş, "Durum tespiti yapıyorum. Geçmiş başarılar gurur verir ama önemli olan yeni başarılardır. Beşiktaş taraftarı başarılara layık. Onların bana olan sevgisini de asla unutmayacağım. Beşiktaş'a gelirken bu sevgiyi kaybederim korkusu vardı. İlk maçta çölün suya kavuşması gibi iyi bir duygu hissettim. Kendilerine de teşekkür ederim" dedi.