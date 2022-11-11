Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı yaşanıyor. 4. tur maçlarının tamamlanmasının ardından adını 5. tura yazdıran takımlar belli oldu. 27 takım bir üst tura yükselirken Fenerbahçe, Trabzonspor, Konyaspor, Sivasspor ve Başakşehir bu turdan kuraya dahil oldu. 32 takım arasında yapılan kuranın ardından maçlar tek maç eleme usulüne göre Aralık ayında oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yer alacak Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA EŞLEŞMELER;

Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor

Ankaragücü-Tuzlaspor

F.Karagümrük-Uşakspor

Giresunspor-Karacabey Belediyespor

Fenerbahçe-İstanbulspor

Kayserispor-Gençlerbirliği

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

Trabzonspor-Samsunspor

Alanyaspor-Eyüpspor

Başakşehir-Göztepe

Antalyaspor-Manisa Futbol Kulübü

Gaziantep FK-Boluspor

Kasımpaşa-Ümraniyespor

Beşiktaş-Şanlıurfaspor

Galatasaray-Ankara Keçiörengücü

Konyaspor-Bodrumspor