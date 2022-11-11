Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı yaşanıyor. 4. tur maçlarının tamamlanmasının ardından adını 5. tura yazdıran takımlar belli oldu. 27 takım bir üst tura yükselirken Fenerbahçe, Trabzonspor, Konyaspor, Sivasspor ve Başakşehir bu turdan kuraya dahil oldu. 32 takım arasında yapılan kuranın ardından maçlar tek maç eleme usulüne göre Aralık ayında oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yer alacak Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA EŞLEŞMELER;
Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor
Ankaragücü-Tuzlaspor
F.Karagümrük-Uşakspor
Giresunspor-Karacabey Belediyespor
Fenerbahçe-İstanbulspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
Trabzonspor-Samsunspor
Alanyaspor-Eyüpspor
Başakşehir-Göztepe
Antalyaspor-Manisa Futbol Kulübü
Gaziantep FK-Boluspor
Kasımpaşa-Ümraniyespor
Beşiktaş-Şanlıurfaspor
Galatasaray-Ankara Keçiörengücü
Konyaspor-Bodrumspor