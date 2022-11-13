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Arkas Spor çok rahat

Fenerbahçe’yi yenerek kendine gelen İzmir ekibi, Cizre önünde seri yaptı. AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 8. haftasında lacivert-beyazlılar, sahasında Cizre Belediye’yi 25-15, 25-20 ve 25-17’lik setler sonucu 3-0 mağlup etti. Arkas Spor zirve takibini sürdürdü

13.11.2022

Arkas Spor çok rahat
Erkekler CEV Voleybol Cup 2023'te Belçika ekibi Caruur Volley Gent'i yenerek iyi başlayan Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta mücadelesinde konuk ettiği Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın setleri 25-15, 25-20 ve 25-17 sonuçlandı. Müsabakaya iyi başlayan lacivert-beyazlılar, ilk seti 25-15 kazandı. İkinci sette de üstünlüğünü koruyan ve rakibine fırsat vermeyen Arkas, 25-20 ile skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sette de iyi oyununu sürdüren İzmir temsilcisi, 25-17'lik sonuçla maçı 3-0 kazanmayı bildi. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe'nin ardından Cizre Bld'yi de 3-0 yenerek ikide iki yaptı. Arkas Spor'da Nicholas Hoag maçı 12 sayıyla tamamlarken bu oyuncuyu 11 sayıyla Mirza Lagumdzija, 10 sayıyla Efe Mandıracı takip etti. Mustafa Cengiz 4'ü blok olmak üzere 7 sayı üretirken James McDonnell de müsabakayı 7 sayıyla tamamladı.
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