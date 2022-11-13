Arkas Spor çok rahat

Erkekler CEV Voleybol Cup 2023'te Belçika ekibi Caruur Volley Gent'i yenerek iyi başlayan Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta mücadelesinde konuk ettiği Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın setleri 25-15, 25-20 ve 25-17 sonuçlandı. Müsabakaya iyi başlayan lacivert-beyazlılar, ilk seti 25-15 kazandı. İkinci sette de üstünlüğünü koruyan ve rakibine fırsat vermeyen Arkas, 25-20 ile skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sette de iyi oyununu sürdüren İzmir temsilcisi, 25-17'lik sonuçla maçı 3-0 kazanmayı bildi. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe'nin ardından Cizre Bld'yi de 3-0 yenerek ikide iki yaptı. Arkas Spor'da Nicholas Hoag maçı 12 sayıyla tamamlarken bu oyuncuyu 11 sayıyla Mirza Lagumdzija, 10 sayıyla Efe Mandıracı takip etti. Mustafa Cengiz 4'ü blok olmak üzere 7 sayı üretirken James McDonnell de müsabakayı 7 sayıyla tamamladı.

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