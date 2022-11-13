Aslan 7 bitirdi

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 7-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada gol şov yapan sarı-kırmızılılar, liderle puan farkını ikiye düşürdü, Dünya Kupası arasına 2. sırada girdi. 14. dakikada Oliveira'nın pasının savunmaya çarpmasının ardından oluşan karambolde topu önünde bulan Kerem'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. 43'te Torreira, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. 45'te Icardi, penaltıyı goleçevirdi: 0-2. 45+4'te Rashica, sağ kanattan ceza sahası içerisine girmeden önce ceza sahası içerisindeki Icardi'ye pasını çıkarmak istedi, Ndayishimiye'ye çarpan top ağlara gitti: 0-3.

ABDÜLKERİM İLK GOLÜNÜ ATTI

59'da Icardi, topuğuyla pasını ceza sahası içerisine hareketlenen Kerem'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-4. 65'te Rashica, pasını penaltı noktasının gerisindeki Mertens'e çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-5. 85'te Icardi'nin sağ kanattan pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 0-6. 88'de Mata'nın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu skoru belirledi: 0-7.

MUSLERA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmada 76'ncı dakikada sarı kart gören Fernando Muslera, cezalı duruma düştü. Bu sezon Süper Lig'de 4'üncü sarı kartını gören tecrübeli eldiven, Dünya Kupası arasının ardından ligin 15'inci haftasında oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek

BELÖZOĞLU İLKİ YAŞADI

Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'i 7-0 yendiği karşılaşmada Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez 7 farklı bir mağlubiyet yaşadı.

Başakşehir'in başında 56, Fenerbahçe ile 10 maça çıkan Belözoğlu, teknik adamlık kariyerindeki 66'ncı maçında ilk kez sahadan 7 farklı mağlubiyetle ayrıldı. Belözoğlu kariyerinde daha önce 3, 4, 5 ya da 6 farklı mağlubiyetler de yaşamamıştı

Maçı Levent TÜZEMEN yorumladı

BURUK'TAN HARİKA OYUN PLANI

Okan Buruk oyun planını, "Başakşehir top senin, goller benim olsun" anlayışı üzerine yapınca Galatasaray zor deplasmanı "Gol şov" yaparak kazandı. Kimsenin hesap etmediği 7 gollü gövdeli zaferi Galatasaray kazanırken topu Başakşehir'e bırakıp takım savunmasını çok akıllı yaptı, rakipten kazandığı topları Kerem ve Raschia ile hücuma hızlı taşıdı. Özellikle üç gole imza atan yani "Hattrick" yapan Kerem maç boyu kabına sığamadı ve Okan Hoca'nın güvenini boşa çıkarmadı. İcardi'nin akıllı bir pasla Kerem'e attırdığı gol sahalarda sık görmediğimiz bir kalitedeydi. Lucas orta alanda basit top oynamayı hiç bırakmadı, hücuma çıktı penaltı yaptırdı.

KARTLAR YENİDEN DAGITILACAK

Oliveira sıkışık oyunda ayağındaki topları hep ters kanada taşıdı. Boey ile önce Emre sonra Kazımcan Başakşehir'in kanatlardan Münir ve Traore ile planladığı hızlı ataklar için gereken alanları bırakmadı. İcardi'nin keyifi yerindeydi. Arjantinli yıldız maç boyu çok çalıştı, önde rakip savunmaya baskı uyguladı ve mükemmel kullandığı penaltıda vuruşu tam üst doksana yaptı. Galatasaray'ın daha az topa sahip olduğu oyunda Mertens vasat oyununu yine güzel bir golle süsledi. Abdülkerim ile Nelsson riske girmeden oynadı. Galatasaray'da her oyuncu taşın altına elini sokunca ortaya mükemmel bir takım savunması çıktı. Başakşehir Avrupa maçları dahil ligde oyun anlamında hiç bu kadar etkisiz kalmamıştı. Galatasaray'ın Başakşehir gibi gövdeli bir takıma karşı kazandığı 7 gollü zaferi iki açıdan okumalıyız. 1- Şampiyonluk kartları şimdi yeniden karılacak. 2-Okan Buruk'un altını oymaya çalışanlar maalesef kafalarını kuma gömecekler.