Fenerbahçe’ye büyük şok

Süper Lig'de lider Fenerbahçe, sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Giresunspor'a teslim oldu: 1-2. 18. dakikada orta sahadan aldığı pasla rakip ceza sahasına kadar seri çalımlarla giden Ferdi Kadıoğlu, Arias'ın müdahalesi sonrasında yerde kalırken hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 19'da Valencia, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

FENER, SAİNZ'İ DURDURAMADI

40'ta orta sahadaki top kapma mücadelesinde Perez'e yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Joao Pedro, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 53'te İrfan Can sağ çaprazdan şutunu çekti, kaleci Onurcan topun sahibi oldu. 71'de sağ kanattan gelen ortada yaşanan karambolde Serdar Aziz'in büyük hatasında Sainz topu ağlara yolladı: 1-1. 83'te Serdar Aziz'in inanılmaz hatasında topu kapan Sainz kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 1-2. 84'te Emre'nin pasında topla buluşan Serdar Dursun'un şutunda top auta çıktı. F.Bahçe maçı 2-1 kaybetti.

SERDAR AZİZ'DEN İKİ BÜYÜK HATA

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, yaptığı iki kritik hatayla mağlubiyette başrolü oynadı. Yıldız oyuncu ilk yarıda başarılı bir oyun ortaya koyarken, ikinci yarıda adeta nazar değdi. 71. dakikada ceza sahası içinde topu Sainz'in önüne indiren Serdar golü önleyemedi. Tecrübeli futbolcu, 83. dakikada ise aynı futbolcuya çalım atmaya çalışırken topu kaptırdı ve Giresun 2-1 öne geçti.