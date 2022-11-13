Manisa FK seri peşinde

SPOR Toto 1. Lig'de son 2 maçını kazanarak Play-Off hattına yerleşen Manisa Futbol Kulübü, bugün Beyçimento Bandırmaspor deplasmanında 3'te 3 yapmaya çalışacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Eren Özyemişcioğlu düdük çalacak. Mücadele TRT Avaz ve beINSports Max1 kanallarından ekrana gelecek. Siyah-beyazlılarda geçen hafta 4 sarı kart cezalısı durumuna düşen Demba Diallo forma giyemeyecek. Manisa FK'da, Adem Büyük, Ayberk Karapo ve David Domjoni ceza sınırında bulunuyor. Ligde 4 maçtır bileği bükülmezken Ziraat Türkiye Kupası'nda da hafta içinde 23 Elazığ FK'yı 3-0 yenip yoluna devam eden Manisa 19 puanla 6. sırada haftaya başladı. Manisa FK, 5. kez rakip olacağı Bandırma ile oynadığı dört maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı

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