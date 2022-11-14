Altekma’nın tadı tuzu yok

VOLEYBOLDA AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında TÜRŞAD'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Altekma'da kötü gidişat sürüyor. Son üç haftada galibiyet yüzü göremeyen İzmir temsilcisi Hekimoğlu Globel Connect Travel'i 3-0 yendikten sonra Develi Bld., Hatay B.Şehir Bld. ve TÜRŞAD'a yenildi. 8 puanla 12. sırada yer alan Altekma bu düşüş nedeniyle büyük üzüntü yaşarken gelecek hafta da ligde lider durumda olan Halkbank ile kozlarını paylaşacak. Maç 20 Kasım pazar günü Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak.

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