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Haberler Spor Arkasspor’un keyfi yerinde

Arkasspor’un keyfi yerinde

14.11.2022

Arkasspor’un keyfi yerinde
AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Arkas Spor iki hafta üst üste kazanarak kendine geldi. 6. haftadaki Ziraat Bankkart mağlubiyetinin ardından deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenmeyi başaran ekip, Cizre Belediyespor galibiyeti ile de moralini katladı. Rakibini 25-15, 25-20, 25-17'lik setlerle geçmeyi başaran Arkas, gelecek hafta Bursa Büyükşehir Belediyespor ile önemli maça çıkacak. Ligde Halkbank ve Ziraat Bankkart'ın ardından 3. sırada bulunan mavi-beyazlılar hafta içinde Erkekler CEV Voleybol Cup 16'lı tur ilk maçında deplasmanda Caruur Volley Gent'i de 3-2'lik sonuçla yenmişti.
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