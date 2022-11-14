Aslan pençesini gösterdi

Spor Toto Süper Lig'de sezona yeni başkan, yeni hoca ve yepyeni bir kadroyla merhaba diyen Galatasaray, son haftaların flaş takımı olmayı başardı. Sezona kötü giren ve yarışta geri kalan sarı-kırmızılılar son haftalardaki çıkışıyla lider Fenerbahçe'nin ensesine yapıştı. Son üç maçta sırasıyla Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir'i mağlup eden Aslan, lige verilen Dünya Kupası arasına moralli girdi. Peki sarı-kırmızılılarda değişen neydi? Sezona sakatlıklar ve cezalarla giren takımın genç teknik direktörü Okan Buruk, ideali bulamamıştı. Son haftalarda kafasındaki 11'i kuran çalıştırıcı, maç içerisinde skora göre yaptığı hamlelerle de takımını sürekli müsabaka içerisinde oyunda tutuyor. Savunma kurgusunu oturtamayan ve hatalı goller yiyen İstanbul ekibinde oyuncular yerine oturdu. Özellikle Nelsson ve Abdülkerim'in uyum sorununu aşmasının ardından Galatasaray, son üç maçta sadece 1 gol yedi.





BURUK ETKİSİNİ HİSSETTİRDİ

Başarılı Teknik direktör Okan Buruk, geçmişte hocalığa uzun bir ara vermişti. Tekrar geri döndüğünde de direk Galatasaray gibi çok zor bir maceraya atıldı. Okan Buruk'un ortama adapte olmasıyla takımdaki hakimiyeti, oyuncuların zafer arzusu da gelişti. Sezon öncesinde yapılan takviyelerin birçoğu takıma geç katılmıştı. Bu isimlerin form tutmasıyla birlikte Aslan yukarı doğru ivme kazandı. Özellikle forvette oynayan Mauro Icardi, Mertens ve sezona kötü başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun eski formuna dönmesi hücuma güç kattı. Sezona taraftarların memnuniyetsizliği ve kötü bir başlangıç yapılması nedeniyle sorgulanmaya başlayan teknik direktör Okan Buruk'a taraftarın ve yönetimin sahip çıkması sayesinde oluşan aile ortamı da Galatasaray'ın yeniden yarışa dahil olmasını sağladı.

MAURO ICARDİ'YE ROMA KANCASI

Beşiktaş ve Başakşehir maçlarına gösterdiği performans ve attığı gollerle damga vuran Icardi'ye İtalyan devi talip oldu. Galatasaray'ın sezon başında bir yıllığına kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız için Roma'nın devrede olduğu öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, sezon sonu için Icardi'yi gözüne kestirdi. Haberde, Paulo Dybala ve Andrea Belotti'yi bonservissiz transfer eden Roma'nın, kale önünde gol garantisi yüksek profilde bir oyuncuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.



■ OGÜN ÖZDEMİR