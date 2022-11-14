Başkanın haberi yokmuş!

Altaş Denizlispor'da, Türkiye Kupası maçında Şanlıurfaspor karşısında cezalı futbolcu oynatılması skandalının yankıları devam ederken, kulüp başkanı Mehmet Uz'un haberi Yeni Asır'da görüp öğrendiği ortaya çıktı. Küplere binen ve çok sinirlenen başkan Uz, Yeni Asır'da çıkan haberin küpürünü bazı yöneticilerle paylaştı. Başkan Uz'un, "Ben yeni duydum. Gazeteden öğrendim. Bu işleri de mi ben takip edeyim. Art niyet düşüncesi var mı bakıyoruz. Saçma sapan hatalar sonrası, kamuoyu ile muhatap biz oluyoruz. Rize'de maçtaymış Gökhan Kaynak Hoca. Savunmasını alacağım. Detayını öğrendikten sonra gerekeni yapacağız. Para cezası gelirse, muhatap olanların maaşından kesilir" dediği öğrenildi. Başkan Uz, genel müdürden altyapı koordinatörüne kadar herkesin dikkatinin çekileceğini, işini aksatanlar yüzünden Denizlispor'un imajının zedelendiğini sözlerine ekledi. Denizli yönetimi şimdi PFDK'dan çıkacak cezaları bekliyor.







'KAPTANLIĞI BIRAKTI' İDDİASI

ALTAŞ Denizlispor'da flaş bir gelişme daha yaşandı. Yıllardır takımın kaptanlığını yapan Oğuz Yılmaz'ın kaptanlık pazubandını bıraktığı iddia edildi. Takımla ilgili konularda, kendisiyle görüşülmesini istediği öne sürülen Oğuz'un tepkisini koyup kaptanlığı bıraktığı ileri sürüldü. Kararını yönetime bildiren Oğuz'u ikna çalışmaları sürdüğü gelen haberler arasında.



KEÇİÖRENGÜCÜ TELAŞI

Bu arada profesyonel futbol şubesinde Hikmet Olgun'un yalnız kaldığı, diğer yöneticilerin işleri nedeniyle takıma gerekli vakit ayıramadıkları konuşuluyor. Spor Toto 1. Lig'de son sırada bulunan yeşilsiyahlılar haftayı (Bay) geçerken gelecek hafta Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak.



■ SEBAHATTİN ALP